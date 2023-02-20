ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da: Büyük bir felakete tanık olduk

Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye gelen Blinken ile Çavuşoğlu, Beştepe'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, göreve gelişinden bu yana ilk kez Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları,

"ABD'YE F-16 talebimizi yeniledik. Aramızda bir mutabakat zaptı vardı. Şartlara bağlanarak bizim F-16 almamız mümklün değil. Biz F-35 programının ortağı idik. CATSA yaptırımları kapsamında programdan çıkarıldık. Bu konuda müzakerelerimiz devam ediyor. Ödediğimiz 1,4 milyar doların geri ödenmesi gerekiyor.

ABD ile ortak ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bizim ikili ilişkilerimizi geliştirmek için illa bir felakete gerek yok.

ÇAVUŞOĞLU: İSVEÇ'TE HER TÜRLÜ TERÖR FAALİYETİ DEVAM EDİYOR

İsveç ve Finlandiya ile üçlü bir mutabakat zaptımız var. Süreç İsveç'in atacağı adımlara bağlı. Ama maalesef İsveç'te PPK'nın her türlü terör faaliyetlerini devam ettirdiğini görüyoruz. Onlar İsveç'in NATO üyeliğini engellmeye çalışıyor. Ama İsveç bu faaliyetleri durdurabilir.

Finlandiya konusunda farklı bir tutum sergileyebileceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta açıklama yaptı.