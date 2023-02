ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da: Büyük bir felakete tanık olduk

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ



Biz bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütü ile işbirliği yapmanın doğru olmadığını söylüyoruz. PKK/YPG'nin DAEŞ'e karşı mücade etmediğiin kanıtladık. Bu doğrıultuda ABD ile daha önce çeşitli anlaşmalar yaptık. Bunlaradan bir de Münbiç mutabakatı. Ama ABD'den bu konuda somut bir adım göremedik. Terör örgütüyle işbirliği ölümcül bir hatadır.



Deprem siyasi değil, insani bir konu. Depremden etkilenen Suriyeli sivillere yardım etmek bizim insani görevimiz. Var olan uluslararası yardımları kolaylaştırmak da bizim insani görevimiz.



Biz ABD ve ABD tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımların Türkiye üzerinden delinmesine izin vermeyeceğiz. Bizim Rusya ile ikili ticaret hacmimiz arttı. Ama bunun çoğunu enerji ve gaz ithalatı oluşturuyor. Savaş nedeniyle doğalgaza ödediğimiz fiyat 3 kat arttı. Bizim de gıda maddalerindeki ihracatımız arrtı. Ama savunma sanayisi alanında kullanılabilecek malzeler aldığımız doğru değil Rusya'dan."



BLINKEN: TÜRKİYE'YE HER TÜRLÜ YARDIMI SÜRDÜRECEĞİZ



Blinken'ın açıklamalarından satırbaşları;



"Türkiye'ye her türlü yardımı sürdüreceğiz. Deprem bölgesinde büyük bir felakete tanık olduk. ABD'de özel sektörden 80 milyar dolarlık bir yardım geldi.



Türkiye, Yunanistan ve Ermenistan ile ilişkilerinde büyük bir adım attı. Türkiye'nin NATO içerisindeki hava gücü çok önemlidir.



Türkiye ile her zman aynı fikirde olmayabiliriz. Ama dost ve müttefik olarak birbirimizle içten ve samimi olarak konuşabiliyoruz.



Biden yönetimi F-16 Türkiye'ye sunulmasını destekliyor. Türkiye bir NATO ülkesidir, Türkiye'yi desteklememiz önemli. Ancak, şu anda bu konuyla ilgli resmi bir açıklama yapamam Kongre'nin kararı önemlidir. Size bir F-16 takvimi vermem mümkün değil.



Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmalı. İki ülke gerekli adımları attı.



Biz Türkiye'nin güneyindeki güvenlik sorununu anlıyoruz. DAEŞ'e karşı Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bu depremden çok büyük zarar gördüğünü biliyoruz. Suriye'deki insanlara yardım etmemiz çok önemli.



ÇİN, RUSYA'YA SİLAH YARDIMI YAPARSA CİDDİ YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞIR



Çin ve Rusya konusuna gelirsek, biz endişeliyiz. Çin'in Rusya'ya silah yardımı yapmasından korkuyoruz. Bu şekilde yaptırımların ihlali de söz konusu. Çin bizim anlattığımız riskleri anladı. Diğer ülkeler de aynı şekilde Çin'in Rusya'ya yardım etmeye devam etmesi halinde ciddi yaptırımlar uygulayabileceğini bildirdi."

