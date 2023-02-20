ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da: Büyük bir felakete tanık olduk

Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye gelen Blinken ile Çavuşoğlu, Beştepe'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, göreve gelişinden bu yana ilk kez Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları,
"ABD'YE F-16 talebimizi yeniledik. Aramızda bir mutabakat zaptı vardı. Şartlara bağlanarak bizim F-16 almamız mümklün değil. Biz F-35 programının ortağı idik. CATSA yaptırımları kapsamında programdan çıkarıldık. Bu konuda müzakerelerimiz devam ediyor. Ödediğimiz 1,4 milyar doların geri ödenmesi gerekiyor.
ABD ile ortak ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bizim ikili ilişkilerimizi geliştirmek için illa bir felakete gerek yok.
ÇAVUŞOĞLU: İSVEÇ'TE HER TÜRLÜ TERÖR FAALİYETİ DEVAM EDİYOR
İsveç ve Finlandiya ile üçlü bir mutabakat zaptımız var. Süreç İsveç'in atacağı adımlara bağlı. Ama maalesef İsveç'te PPK'nın her türlü terör faaliyetlerini devam ettirdiğini görüyoruz. Onlar İsveç'in NATO üyeliğini engellmeye çalışıyor. Ama İsveç bu faaliyetleri durdurabilir.
Finlandiya konusunda farklı bir tutum sergileyebileceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta açıklama yaptı.
ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ
Biz bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütü ile işbirliği yapmanın doğru olmadığını söylüyoruz. PKK/YPG'nin DAEŞ'e karşı mücade etmediğiin kanıtladık. Bu doğrıultuda ABD ile daha önce çeşitli anlaşmalar yaptık. Bunlaradan bir de Münbiç mutabakatı. Ama ABD'den bu konuda somut bir adım göremedik. Terör örgütüyle işbirliği ölümcül bir hatadır.
Deprem siyasi değil, insani bir konu. Depremden etkilenen Suriyeli sivillere yardım etmek bizim insani görevimiz. Var olan uluslararası yardımları kolaylaştırmak da bizim insani görevimiz.
Biz ABD ve ABD tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımların Türkiye üzerinden delinmesine izin vermeyeceğiz. Bizim Rusya ile ikili ticaret hacmimiz arttı. Ama bunun çoğunu enerji ve gaz ithalatı oluşturuyor. Savaş nedeniyle doğalgaza ödediğimiz fiyat 3 kat arttı. Bizim de gıda maddalerindeki ihracatımız arrtı. Ama savunma sanayisi alanında kullanılabilecek malzeler aldığımız doğru değil Rusya'dan."
BLINKEN: TÜRKİYE'YE HER TÜRLÜ YARDIMI SÜRDÜRECEĞİZ
Blinken'ın açıklamalarından satırbaşları;
"Türkiye'ye her türlü yardımı sürdüreceğiz. Deprem bölgesinde büyük bir felakete tanık olduk. ABD'de özel sektörden 80 milyar dolarlık bir yardım geldi.
Türkiye, Yunanistan ve Ermenistan ile ilişkilerinde büyük bir adım attı. Türkiye'nin NATO içerisindeki hava gücü çok önemlidir.
Türkiye ile her zman aynı fikirde olmayabiliriz. Ama dost ve müttefik olarak birbirimizle içten ve samimi olarak konuşabiliyoruz.
Biden yönetimi F-16 Türkiye'ye sunulmasını destekliyor. Türkiye bir NATO ülkesidir, Türkiye'yi desteklememiz önemli. Ancak, şu anda bu konuyla ilgli resmi bir açıklama yapamam Kongre'nin kararı önemlidir. Size bir F-16 takvimi vermem mümkün değil.
Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmalı. İki ülke gerekli adımları attı.
Biz Türkiye'nin güneyindeki güvenlik sorununu anlıyoruz. DAEŞ'e karşı Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bu depremden çok büyük zarar gördüğünü biliyoruz. Suriye'deki insanlara yardım etmemiz çok önemli.
ÇİN, RUSYA'YA SİLAH YARDIMI YAPARSA CİDDİ YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞIR
Çin ve Rusya konusuna gelirsek, biz endişeliyiz. Çin'in Rusya'ya silah yardımı yapmasından korkuyoruz. Bu şekilde yaptırımların ihlali de söz konusu. Çin bizim anlattığımız riskleri anladı. Diğer ülkeler de aynı şekilde Çin'in Rusya'ya yardım etmeye devam etmesi halinde ciddi yaptırımlar uygulayabileceğini bildirdi."