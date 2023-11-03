ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Çatışmaların diğer bölgelere yayılması önlenmeli

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken 7 Ekim'de başlayan İsrail Filistin çatışması nedeniyle ikinci kez Ortadoğu turuna çıktı.

Hizbullah lidere Nasrallah'ın konuşma yaptığı esnada açıklamalarda bulunan Blinken şunları söyledi:

"Bu çatışmanın başka alanlara sıçraması önlenmelidir. ABD, İranlıların saldırılarına karşılık vermi̇şti̇r ve vermeye devam edecekti̇r.



Fi̇li̇sti̇nli̇ si̇vi̇lleri̇ korumak i̇çi̇n daha fazlasını yapmalıyız.



Orta doğu ve çevresindeki ortaklar gerilimin tirmanmasını önlemede kritik bir rol oynamaktadır ve seyahatimin ana odak noktası da bu olacaktır.