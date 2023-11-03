ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Çatışmaların diğer bölgelere yayılması önlenmeli

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken 7 Ekim'de başlayan İsrail Filistin çatışması nedeniyle ikinci kez Ortadoğu turuna çıktı.
Hizbullah lidere Nasrallah'ın konuşma yaptığı esnada açıklamalarda bulunan Blinken şunları söyledi:
"Bu çatışmanın başka alanlara sıçraması önlenmelidir. ABD, İranlıların saldırılarına karşılık vermi̇şti̇r ve vermeye devam edecekti̇r.
Fi̇li̇sti̇nli̇ si̇vi̇lleri̇ korumak i̇çi̇n daha fazlasını yapmalıyız.
Orta doğu ve çevresindeki ortaklar gerilimin tirmanmasını önlemede kritik bir rol oynamaktadır ve seyahatimin ana odak noktası da bu olacaktır.
"İSRAİL'E TAVSİYEDE BULUNDUK"
- ABD, İsrai̇l'e Hamas'i bi̇ti̇rme hedefi̇ne ulaşırken, si̇vi̇l ölümleri̇ni̇ nasıl en aza i̇ndi̇rebi̇leceği̇ konusunda tavsi̇yelerde bulunmuştur. Si̇vi̇lleri̇n korunması, sadece Gazze'de deği̇l, Batı Şeria'da sağlanmalıdır.
Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle sivil ölümlerin azaltılmasına yönelik somut adımlar konusunda görüştüm. Yakıtın, Gazze'deki̇ hastanelere ulaşmasini sağlayacak mekani̇zmaları beli̇rledi̇k.
İsrai̇lli̇ li̇derlerle sürekli̇ gıda, su ve i̇laç temi̇ni̇ni̇ artırmaya yöneli̇k somut adımlar üzeri̇ne görüştüm.
Amerikalılar da dahil olmak üzere rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya odaklanmış durumdayız.
Gazze'deki̇ savaşın ardindan ne yapılması gerektiği konusunda bölgedeki̇ ortaklarimizla görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceği̇z."
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