ABD Dışişleri Bakanı Blinken dokuzuncu kez İsrail'e gidiyor

Başbakan Binyamin Netanyahu ve üst düzey yetkililerle görüşmek üzere dokuzuncu kez İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'de ateşkese varılması için baskı yapması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken dokuzuncu kez İsrail'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün 'e gidiyor.

İsrail Kamu Yayın Kurumu'na göre Blinken, ateşkes anlaşması için İsrailli yetkililere baskı yapacak. 

7 Ekim 2023'te İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasından bu yana dokuzuncu kez İsrail'i ziyaret eden ABD'li bakanın, Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ateşkes müzakerelerini ve daha geniş bölgesel kaygıları ele alması bekleniyor.

Cuma günü arabulucular tarafından Doha'da iki günlük ateşkes müzakereleri düzenlenmiş, Hamas ve İsrail'e "aralarındaki uçurumları daraltmak için" yeni bir teklif sunulduğu açıklanmıştı.

Ancak Hamas, görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili olarak kendilerine verilen bilginin 2 Temmuz'da üzerinde anlaşmaya varılanları kapsamadığını ifade ettti. 

Hamas ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan ve Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da onaylanan anlaşma taslağının uygulanmasını istiyor.

BMGK'nin acil ateşkes talep eden kararını hiçe sayan İsrail, 317 gündür Gazze'yi bombalıyor.

Filistinli sağlık yetkililerine göre İsrail 7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 40 bin 100 kişiyi öldürdü ve 92 bin 500'den fazla kişiyi yaraladı.

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