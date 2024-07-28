ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hintli mevkidaşı ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hintli mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi. Blinken daha sonra Tokyo'da yapılacak QUAD diyaloğu toplantılarına katılacak.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hintli mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'daki QUAD Diyaloğu öncesinde bugün Hintli mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'dan yetkililerin dört ülke arasındaki ekonomik, diplomatik ve askeri bağları görüşmek üzere bir araya geleceği QUAD Diyalog toplantısı yarın yapılacak.

Toplantı, ABD'deki belirsiz siyasi durum ve 'in Asya'da ve başka yerlerde artan iddiasına ilişkin endişelerin arttığı bir ortamda gerçekleşecek.

Blinken, altı ülkeyi kapsayan Asya turunun bir parçası olarak Tokyo'da bulunuyordu.

İlk olarak dün Laos'un Vientiane kentinde düzenlenen yıllık ASEAN Bölgesel Forumuna katıldı.

Japonya'nın başkentine varmadan önce Vietnam'ın Komünist Parti genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un geçen hafta hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini sunmak üzere kısa bir mola için Hanoi'ye uçtu.

Blinken daha sonra Filipinler, Singapur ve Moğolistan'a gidecek.

Tokyo'da Blinken'e ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin eşlik etti ve savunma işbirliğini görüşmek üzere Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla bir araya geldiler.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital mesleklere yoğun talep

DÜNYA HABERLERİ

Çin'de aşırı yağışlar toprak kaymasına yol açtı: 12 kişi öldü

Çin'de aşırı yağışlar toprak kaymasına yol açtı: 12 kişi öldü

Golan'a roket saldırısında 12 kişi öldü | İsrail: Topyekün savaşa hazırlanıyoruz

Golan'a roket saldırısında 12 kişi öldü | İsrail: Topyekün savaşa hazırlanıyoruz

İsrail savaş uçakları Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail savaş uçakları Hizbullah hedeflerini vurdu

Venezuela lideri Maduro, dünyadaki en sağlam seçim sistemine sahip olduklarını belirtti

Venezuela lideri Maduro, dünyadaki en sağlam seçim sistemine sahip olduklarını belirtti

Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 8 ölü

Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 8 ölü

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...