ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hintli mevkidaşı ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tokyo'daki QUAD Diyaloğu öncesinde bugün Hintli mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.



ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'dan yetkililerin dört ülke arasındaki ekonomik, diplomatik ve askeri bağları görüşmek üzere bir araya geleceği QUAD Diyalog toplantısı yarın yapılacak.



Toplantı, ABD'deki belirsiz siyasi durum ve Çin'in Asya'da ve başka yerlerde artan iddiasına ilişkin endişelerin arttığı bir ortamda gerçekleşecek.



Blinken, altı ülkeyi kapsayan Asya turunun bir parçası olarak Tokyo'da bulunuyordu.



İlk olarak dün Laos'un Vientiane kentinde düzenlenen yıllık ASEAN Bölgesel Forumuna katıldı.



Japonya'nın başkentine varmadan önce Vietnam'ın Komünist Parti genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un geçen hafta hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini sunmak üzere kısa bir mola için Hanoi'ye uçtu.



Blinken daha sonra Filipinler, Singapur ve Moğolistan'a gidecek.



Tokyo'da Blinken'e ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin eşlik etti ve savunma işbirliğini görüşmek üzere Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla bir araya geldiler.

