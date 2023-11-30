ABD Dışişleri Bakanı Blinken insani aranın uzatılmasını görüşmek için İsrail’de

Blinken’ın 7 Ekim’den bu yana yapacağı üçüncü Ortadoğu turunun ilk durağı İsrail oldu. Ziyaret kapsamında Blinken’ın İsrailli yetkililerle Gazze’de varılan “insani ara”, Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’ye yönelik yardımları görüşmesi bekleniyor.



Blinken’ın İsrail temaslarının ardından Ortadoğu turuna devam etmesi öngörülüyor.



İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 günlük “insani ara” verilmesi kararlaştırılmıştı.



Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan dolaylı görüşmeler sonrası bu esir takası ve “insani ara”, 2 gün daha uzatılmıştı.



Türkiye saatiyle bu sabah 08.00'de dolması beklenen "insani aranın" uzatılması için müzakereler sürüyor.