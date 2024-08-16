ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de Netanyahu ile görüşecek

İsrail basınında yayımlanan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek. Blinken'ın 18 Ağustos'ta İsrail'e gelmesi, 19 Ağustos pazartesi günü de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesibekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de Netanyahu ile görüşecek

Axios'un İsrailli yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, Dışişleri Bakanı Antony Blinken pazar günü 'i ziyaret edecek. Blinken'ın pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

Blinken, İsrail ziyaretinin ardından Kahire ve Doha'ya da uğrayabilir.

SON ANDA ERTELENMİŞTİ

Blinken, İsrail ile Hamas arasında 15 Ağustos'ta başlayan ateşkes görüşmeleri öncesi gerçekleştirmeyi planladığı Ortadoğu seyahatini ertelemişti.

Blinken'in seyahatinin "bölgedeki belirsizlik" nedeniyle ertelendiği ifade edilmişti.

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