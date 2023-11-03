ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e vardı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken 7 Ekim'de başlayan İsrail Filistin çatışması nedeniyle ikinci kez Ortadoğu turuna çıktı.

Blinken'in ilk durağı ise yine İsrail. ABD Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e indiği bildirildi.

SKANDALLA BAŞLAMIŞTI

Amerikalı Bakan, Hamas saldırısından hemen sonra gelen ilk ziyaretinde İsrail'e koşulsuz destek vermişti.

İlk turunda İsrail'e iner inmez "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" sözleriyle diplomasi skandalına imza atan Blinken'in ikinci turunda birçok gündem maddesi bulunuyor.

DAHA TEMKİNLİ BİR DİL BEKLENİYOR

Blinken'ın, bu kez, İsrail'e desteğini yinelemekle birlikte, Gazze'deki insani durumu gözeten daha dengeli mesajlar vermesi bekleniyor.



Amerikalı Bakan, sivillerin korunmasının önemine vurgu yapacak.

İsrail'den, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlİlere yönelik saldırılarını önlemesini isteyecek.

Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılmasına ve bölgeden daha fazla yabancı pasaportlunun tahliyesine çalışacak.

ATEŞKES YERİNE İNSANİ ARA

