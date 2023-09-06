ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e gitti

Amerikan basınının haberine göre, Bakan Blinken Kiev'e vardı.



Blinken'ın burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesi bekleniyor.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın trenle Kiev'e giderken çalıştığı görüldü. UKRAYNA'YA 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YARDIM AÇIKLAMASI BEKLENİYOR ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Amerikan basınına verdiği demeçte, Blinken'ın ziyareti esnasında Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla yeni yardım açıklanmasının beklendiğini kaydetti.



Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e 4'üncü ziyaretini gerçekleştiren Blinken'ın burada 2 gün geçireceği bildirildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin