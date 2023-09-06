ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e gitti

Amerikan basınının haberine göre, Bakan Blinken Kiev'e vardı.
Blinken'ın burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesi bekleniyor.
UKRAYNA'YA 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YARDIM AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Amerikan basınına verdiği demeçte, Blinken'ın ziyareti esnasında Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla yeni yardım açıklanmasının beklendiğini kaydetti.
Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e 4'üncü ziyaretini gerçekleştiren Blinken'ın burada 2 gün geçireceği bildirildi.
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