ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır lideri Sisi ile görüştü: "Ateşkes için Hamas'a baskı yapın"

Kahire'de Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkese varmak için Ortadoğu liderlerinin Hamas'a baskı yapması gerektiğini söyledi. Blinken, Hamas'ın eylemlerinde "olağanüstü kötümserlik" gösterdiğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır lideri Sisi ile görüştü: "Ateşkes için Hamas'a baskı yapın"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu ziyareti kapsamında bugün Kahire'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile bir araya gelen Blinken, burada ile Hamas arasında ateşkese varılmasına yönelik görüşmelerle ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Blinken, Gazze'de ateşkes tek aykırı olanın Hamas olduğunu öne sürdü ve Mısırlı yetkililerin bugün Hamas ile iletişim halinde olduğunu bildirdi.

Bölge liderlerine seslenen Blinken, "Eğer ateşkes istiyorsanız Hamas'a evet demesi için baskı yapın" dedi ve "Gazze'de savaş sonrası planlar için çalışmanın kritik olduğunu" sözlerine ekledi.

Blinken, Hamas'ın eylemlerinde "olağanüstü kötümserlik" gösterdiğini iddia ederek, "Amerikalı rehineler dahil herkesi evlerine götürmenin ve daha az sivil kaybı sağlamanın en iyi yolu bu ateşkes önerisidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sisi ise Gazze'ye insani yardımın önündeki engelleri kaldırmak için uluslararası çabaların önemine dikkat çekti.

Görüşme sonrası Sisi ile Blinken'ın Gazze'de ateşkese varmak ve rehine takası için ortak çabaları yoğunlaştırma konusunda anlaştığı bildirildi.

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