ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Netanyahu ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de bir araya geldi.



Netanyahu'nun Blinken ile yaptığı üç saatlik görüşme, ofisinden yapılan açıklamaya göre "olumlu ve iyi bir ruhla" yürütüldü.



Netanyahu'nun ofisi, "Başbakan, İsrail'in rehinelerimizin serbest bırakılmasına ilişkin son Amerikan önerisine olan bağlılığını yineledi. İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, bu konuda ısrarcı oldu" açıklamasında bulundu.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE SON FIRSAT

Blinken bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde "belirleyici bir an" yaşandığını söylemişti.



Bakan, Washington'un İsrail ve Hamas arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılması için yürüttüğü son diplomatik çabayı rehinelerin evlerine dönmesi için "muhtemelen en iyi, belki de son fırsat" şeklinde nitelendirmişti.