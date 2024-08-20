ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu yeni ateşkes teklifini kabul etti

ABD, İsrail'in son ateşkes teklifine olumlu yanıt verdiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen anlaşmazlıkların önüne geçmek için ABD'nin sunduğu bir "geçiş teklifini" kabul ettiğini söyledi.
Hamas'a da bu teklifi kabul etme çağrısında bulundu.
Blinken, Netanyahu ile iki buçuk saatlik bir görüşme de dâhil olmak üzere İsrailli yetkililerle bir gün süren toplantıların ardından dün akşam gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ateşkes anlaşmasına varılmasını sağlamak için pazar gününden
bu yana İsrail'de bulunan Blinken, çabalarını anlaşma için "en iyi ve son fırsat" olarak nitelemişti.
Tel Aviv'de gazetecilere konuşan Blinken, "Bugün Başbakan Netanyahu ile yaptığım son derece yapıcı görüşmede Netanyahu geçiş teklifini İsrail'in kabul ettiğini ve desteklediğini teyit etti" dedi.
Blinken, "Şimdi Hamas'ın da aynı şeyi yapması gerekiyor ve
ardından taraflar arabulucuların (ABD, Mısır ve Katar) yardımıyla bir araya gelerek bu anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda net uzlaşmaya varma sürecini tamamlamalılar" diye konuştu.
"AMERİKA İSRAİL'DEN BASKI GÖRDÜ"
Ateşkes görüşmeleri uzun süredir çıkmazdaydı. İsrail savaşın ancak Hamas'ın askeri ve siyasi bir güç olarak "yok edilmesiyle" sona erebileceğini savunurken Hamas ise ancak kalıcı olursa bir ateşkesi kabul edeceğini ve İsrail birliklerinin Filistin topraklarından çıkması gerektiğini belirtiyor.
İsrail'in Gazze'de özellikle de Mısır sınırında askeri varlığını sürdürmesi, Filistinlilerin bölge içinde serbest şekilde dolaşmaları ve esir takasında serbest bırakılacak mahkûmların kimlikleriyle sayıları konusunda anlaşmazlıklar var.
Hamas'ın üst düzeydeki yetkilisi Osama Hamdan dün gece Reuters'a yaptığı açıklamada, "Blinken İsraillilerin kabul ettiğini söylüyor ve ardından İsrailliler güncellenen bir teklif olduğunu söylüyorsa, bu Amerikalıların İsrail baskısına maruz kaldığı anlamına gelir, tersi değil. Bunun İsraillilere daha fazla zaman kazandıran bir manevra olduğuna inanıyoruz" dedi.
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