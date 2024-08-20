ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu yeni ateşkes teklifini kabul etti

ABD, İsrail'in son ateşkes teklifine olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen anlaşmazlıkların önüne geçmek için ABD'nin sunduğu bir "geçiş teklifini" kabul ettiğini söyledi.

Hamas'a da bu teklifi kabul etme çağrısında bulundu.



Blinken, Netanyahu ile iki buçuk saatlik bir görüşme de dâhil olmak üzere İsrailli yetkililerle bir gün süren toplantıların ardından dün akşam gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Ateşkes anlaşmasına varılmasını sağlamak için pazar gününden

bu yana İsrail'de bulunan Blinken, çabalarını anlaşma için "en iyi ve son fırsat" olarak nitelemişti.



Tel Aviv'de gazetecilere konuşan Blinken, "Bugün Başbakan Netanyahu ile yaptığım son derece yapıcı görüşmede Netanyahu geçiş teklifini İsrail'in kabul ettiğini ve desteklediğini teyit etti" dedi.



Blinken, "Şimdi Hamas'ın da aynı şeyi yapması gerekiyor ve

ardından taraflar arabulucuların (ABD, Mısır ve Katar) yardımıyla bir araya gelerek bu anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda net uzlaşmaya varma sürecini tamamlamalılar" diye konuştu.

