ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NTV'de soruları yanıtladı

Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pek çok başlıkta NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.



DK: Depremden sadece saatler sonrasında ABD afet yardım ve destek ekipleri harekete geçti. 200 kurtarma görevlisi ve 12 köpeğin yanı sıra özel ekipmanlarla birlikte Türkiye’deki deprem bölgesini ziyaret ettiniz. “Depremin yıkımını kelimelerle ifade etmek zor” dediniz ama, ilk gördüğünüzde aklınızdan neler geçti?

AB: Dün de ek 100 milyon dolarlık yardım açıkladım. Türkiye'nin ihtiyaçları nelerdir diye sorgulamak lazım. Bu bazıları için çadır, bazıları için gıda anlamına geliyor.



DK: 1999 depreminden sonra dönemin başkanı Bill Clinton en üst düzeyde dayanışma sergilemiş ve Türkiye'ye gelerek yaklaşık bir hafta kalmıştı. Biden'ın da önümüzdeki günlerde benzer bir dayanışma göstermesi mümkün mü? Biden Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor mu?

AB: Ben Biden'ın talimatı ile buradayım. Bize dayanışma göstermemiz için talimat verdi. Biden, hızla yardım yapılmasını istedi.