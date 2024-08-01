ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ortadoğu'da tüm taraflar tırmandırıcı eylemleri durdurmalı

Hamas lideri İsmail Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlenirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgedeki gerilimle ilgili açıklama yaptı.

Blinken bugün Moğolistan'da gazetecilere konuştu.

Reuters'ın bildirdiğine göre ABD'li bakan, barışın sağlanmasının “ateşkesle başladığını ve bunun için de öncelikle Ortadoğu'daki tüm tarafların konuşması ve tırmandırıcı eylemleri durdurması gerektiğini” söyledi.

Blinken dün Singapur'da düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada ise

Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçındı ancak Gazze'de ateşkese varılmasının “kalıcı bir zorunluluk” olduğunu ifade etti.



ABD'nin Haniye suikastına karışmadığını ya da bu suikasttan haberdar olmadığını söyleyen Blinken, “Spekülasyon yapmak çok zor” diye konuştu.

Haniye'nin suikastle öldürülmesinin ardından Beyaz Saray da bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün, suikaste ilişkin İran’dan gelen haberleri "teyit edemeyeceklerini" belirtti ve gazetecilere bu konuda yapabileceği açıklamaların "çok sınırlı" olacağını söyledi.

Kirby, bölgedeki gelişmelerin Gazze'deki ateşkese etkisi hakkındaki soruları da "Bu bildirilen olayların ateşkes anlaşması için ne anlama gelebileceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.