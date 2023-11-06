ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'de

TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNCESİ IRAK'A SÜRPRİZ ZİYARET



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyareti öncesi Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Blinken, Başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.



Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Blinken'i Hükümet Sarayında kabul etti.



Görüşmede Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı ve oradaki çatışmaların yayılmaması gerektiği değerlendirildi.



İnsani durumun kötü olduğu Filistin'e gıda, su ve tıbbi yardımların gönderilmesi meselesinin de masaya yatırıldığı görüşmede, Sudani'nin ülkesinin Gazze'ye yönelik Siyonist saldırıları kabul etmediği ve acil ateşkesin yapılması yönündeki tutumunu yinelediği aktarıldı.



Daha sonra ABD Bağdat Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı, "Irak Başbakanı ile iyi ve şeffaf görüşme gerçekleştirdim. Iraklı yetkililerle güvenlik durumunu de ele aldık." dedi.



"BİZ, İRAN İLE KARŞILAŞMA İSTEMİYORUZ"



İran yanlısı Şii milislerin Gazze savaşını ABD'ye yönelik istismar etmemeleri gerektiğini ifade eden Blinken, şunları aktardı:



"Vatandaşlarımızın güvenliğini korumak için her türlü yola başvuracağız. Biz, İran ile karşılaşma istemiyoruz ancak güçlerimiz veya sivil vatandaşlarımızın korunması için her şeyi yapacağız. Irak Başbakanı Sudani, güçlerimiz ve vatandaşlarımızı hedef alan saldırıları kınadığını açık şekilde ifade etti ve bunun tekrarlanmaması için çabasını anlattı. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza Gazze'deki çatışmanın hiçbir bölgeye genişlememesi gerektiğini söylüyoruz."



Blinken, İsrail'in ateşkesi kabul etmemesi konusunda gerekçeleri olduğunu ifade ederek, tam ateşkes konusunda görüş farklılıkları olduğunu ancak herkesin bu ateşkesten yana olduğunu dile getirdi.



Gazze'de insani ateşkes konusunda çabaların sürdüğünü aktaran Blinken, bunun Hamas'ın elinde tutuklu bulunan rehinelerin salıverilmesinde iyi bir fırsat olacağını kaydetti.