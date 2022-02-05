ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile Rusya-Ukrayna krizini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü. Görüşmeye dair yapılan açıklamada Blinken'ın, "Rusya gerilimi tırmandırırsa ağır bedeller ödetiriz" dediği kaydedildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.02.2022 - 08:15

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile Rusya-Ukrayna krizini görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda -Ukrayna krizini ele aldı.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna sınırları boyunca asker yığması ile Ukrayna ve ABD'nin Rusya’yı diplomasiyi sürdürmeye, güvenlik ve istikrarı sağlamaya teşvik etmek için attığı adımlar ele alındı.” denildi.

"GERİLİMİ TIRMANDIRIRSA AĞIR BEDELLER ÖDETİRİZ"

Bakan Blinken’ın, Ukraynalı mevkidaşı ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile yaptığı görüşmeyi de ele aldığı belirtilen açıklamada, Blinken’ın ABD’nin Rusya ile karşılıklı güvenlik endişelerini ele almaya hazır olduklarını, aynı zamanda Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Blinken’ın, gerilimi tırmandırması durumunda Rusya’ya ağır bedeller ödeteceklerini de ifade ettiği belirtildi.

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