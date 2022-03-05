ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu. Rus güçlerinin sivillere yönelik acımasız yöntemler kullandığını kaydeden Blinken, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına ikna oldum" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.03.2022 - 10:25

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi

İlişkili Haberler

"Zelenski'ye bir haftada 3 suikast girişimi"

"Zelenski'ye bir haftada 3 suikast girişimi"

Zelenski'den NATO'ya sert eleştiri: Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor

Zelenski'den NATO'ya sert eleştiri: Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

Blinken, BBC'ye verdiği demeçte Rusya-Ukrayna savaşında son durumu değerlendirdi.

Çatışmaların daha ne kadar süreceğini bilemediğini vurgulayan Blinken, "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına ikna oldum." dedi.

Blinken, Ukrayna halkının direnişini takdir ederken, "Eğer Rusya'nın amacı hükümeti yıkmak ve kendi kukla rejimini kurmaksa bunu bir şekilde 45 milyon Ukraynalı reddedecektir." ifadesini kullandı.

"SAVAŞ PLANLADIKLARI GİBİ GİTMİYOR"

Savaşın Rusların planladığı gibi gitmediğine işaret eden Blinken, uluslararası toplumun Ukrayna'ya yardım edebilmek için elinden gelen her şeyi yaparak, Rusya'nın başlattığı savaşı sonlandırmak için baskı uyguladığını kaydetti.

Blinken, Rus güçlerinin giderek artan şekilde sivillere yönelik "acımasız yöntemler" kullandığını vurgulayarak, "Bizi endişelendiren şey savaşın daha da şiddetlenmesidir. Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik, su ve doğalgaz şebekelerini hedef aldığını görüyoruz. Bu tarz yöntemleri daha fazla görebiliriz." diye konuştu.

ABD'nin Rusya'da yönetimi değiştirmek suretiyle Ukrayna'nın işgaline son vermeye çalışmayacağını kaydeden Blinken, bunun kendilerinin işi olmadığını ancak Rus halkının kendi liderliğine karar verebileceği değerlendirmesinde bulundu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA 5 SENARYO

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...