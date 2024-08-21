ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan ateşkes açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes müzakerelerine yönelik konuştu. Anlaşmanın imzalanmasının önemine vurgu yapan Blinken, "ardından ayrıntıların tartışılmaya başlanması önemli" dedi.



Doha'da gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Blinken, arabulucularla konuşulan ve yeni şartlara sahip anlaşmanın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından da kabul edildiğini sözlerine ekledi.



Hamas'ın müzakere masasında olmamasını da değerlendirdi. Onların bu şartları kabul etmesi için ABD, Mısır ve Katar'ın mümkün olan tüm çabayı göstereceğini dile getirdi. İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin ise, "ABD uzun süreli bir işgali kabul etmediğini daha önce de belirtti" dedi.