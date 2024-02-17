ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Filistin devleti çağrısı

Münih Güvenlik Konferansı'ndaki bir panelde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in güvenliğini de sağlayacak bir Filistin devletinin kurulmasının "acil" zorunluluğunun altını çizdi.



Blinken, "Hemen hemen her Arap ülkesi İsrail'i bölgeye entegre etmek, henüz yapmamışlarsa bile ilişkileri normalleştirmek, İsrail'in daha güvende ve emniyette hissedebilmesi için güvenceler ve taahhütler sağlamak istiyor" dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM



Bakan konuşmasının devamında, Filistin halkının çıkarlarını daha etkili bir şekilde temsil edebilmesi ve İsrail için daha iyi bir ortak olabilmesi için Filistin Otoritesini yeniden canlandırmak ve yenilemek amacıyla Arap ülkeleri öncülüğünde çabaların sürdüğünü vurguladı.



Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Münih'te yaptığı konuşmada, İsrail ve Filistinliler için iki devletli bir çözüm oluşturmak için Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına benzer bir şeyin bir daha asla yaşanmayacağına dair bir garanti verilmesi gerektiğini söyledi.

