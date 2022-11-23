ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Katar'a destek, FIFA'ya eleştiri

İlişkili Haberler Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda 'One Love' kol bandı yasağı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sırasında yaşanan işçi ölümlerinin ardından Doha'da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Blinken, "Birçok göçmen işçi dahil olmak üzere işçiler olmadan Dünya Kupası'nın mümkün olmayacağını biliyoruz. Katar, işçi haklarını ilerletmek için son yıllarda çalışma yasalarında anlamlı adımlar attı" dedi.



Blinken, ABD'nin, Dünya Kupası bittikten sonra işçi ve insan haklarını daha geniş bir şekilde teşvik etmek için Katar ile çalışmaya "devam edeceğini" söyledi.

"FIFA'NIN KARARI ENDİŞE VERİCİ"



ABD Dışişleri Bakanı, 2022 Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncuların gökkuşağı renklerini içeren kol bantlarını takmaları halinde sarı kart görecekleri yönündeki FIFA kararını da eleştirdi.



Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği basın toplantısında Blinken, "İfade özgürlüğüne yönelik herhangi bir kısıtlama gördüğümüzde bu benim açımdan her zaman endişe vericidir. En azından bana göre, futbol sahasında hiç kimse bu değerleri desteklemekle takımı için oynamak arasında seçim yapmaya zorlanmamalı." değerlendirmesinde bulundu.



NE OLMUŞTU?



FIFA yönetimi, dün, Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda gökkuşağı kol bandı takan oyunculara sarı kart gösterileceğini duyurmuştu.

Ayrıca çeşitli para cezası ve çeşitli sportif yaptırımlar uygulanacağını belirtilen açıklamada, oyuncuların turnuva sırasında "ayrım gözetmeksizin" yalnızca FIFA'nın kendi kolluklarını takmasına izin verileceği kaydedilmişti.