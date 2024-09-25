ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Lübnan yorumu: Savaş çıkmasını önlemek için çalışıyoruz

İsrail, Lübnan'daki saldırılarını değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu'daki durumun "vahim" olduğunu söyledi. Blinken, İsrail ile Hizbullah arasında tam bir savaş çıkmasın diye "yorulmadan çalıştıklarını" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Lübnan yorumu: Savaş çıkmasını önlemek için çalışıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'daki saldırılara ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Blinken, New York'ta düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi'nin üst düzey yetkilileri ve bakanlarıyla yaptığı toplantının başında Ortadoğu gündemini ele aldı.

Bölgedeki durumun "vahim" olduğunu söyleyen Blinken, hem Washington'un hem de müttefiklerinin ile Hizbullah arasında tam bir savaş çıkmasını önlemek için yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

Blinken, konuşmasında şunları söyledi: “Tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde bir araya geldik. Bölgede tırmanma riski ciddi boyutlarda. En iyi cevap diplomasi ve koordineli çabalarımız daha fazla tırmanmayı önlemek için hayati önem taşıyor.” 

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ı havadan bombalıyor. Saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Uluslarası Göç Örgütü'ne göre 90 bin kişi Lübnan'dan göç etmek zorunda kaldı.

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