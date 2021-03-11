ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Doğu Akdeniz açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ve Türkiye'nin bölgedeki sorunların çözümü için Avrupa Birliği (AB) ile son dönemdeki girişimlerini yakından takip ettiklerini belirterek, bu çabaları desteklediklerini söyledi.



ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde katıldığı oturumda, Doğu Akdeniz'deki son duruma ilişkin soruları yanıtladı.



Türkiye'nin son bir yıl içinde Doğu Akdeniz'deki bazı eylemlerinden "kaygı duyduklarını" ve Ankara'nın bazı durumlarda "Yunanistan'a karşı provokatif eylemlerde bulunduğunu" iddia eden Blinken, bölgedeki sorunların çözümünün ancak diplomatik yollarla olabileceğine dikkati çekti.



Son haftalarda Doğu Akdeniz konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını kaydeden Blinken, "Türkiye'nin, daha yapıcı bir şekilde adım atılması noktasında AB ve diğer ülkelerle temasa geçmesiyle bölgede tansiyonun düştüğü görülüyor. Bunu destekliyoruz ve bu tür adımların bu istikamette atılabilmesine yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.



Blinken, "ABD, Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması ve tüm tarafların egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda dikkatlidir. Bölgede ortaya çıkan anlaşmazlıklar askeri ve provokatif yollarla değil, barışçıl bir şekilde diplomatik yollarla çözülebilir" değerlendirmesini yaptı.

