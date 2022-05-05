ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Covid-19’a yakalandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken’ın öğleden sonra yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığı ifade edilerek, Blinken’ın tamamen aşılı olduğu ve hafif semptom gösterdiği ifade edildi.



Blinken’ın ABD Başkanı Joe Biden ile birkaç gündür teması olmadığını belirten Bakanlık, Başkan Biden’ın, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yönergelerine göre temaslı olarak kabul edilmediği vurgulandı.



Blinken’ın kendisini evde karantina altına aldığını aktaran Bakanlık, Blinken’ın uzaktan çalışmaya devam edeceğini açıkladı.