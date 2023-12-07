ABD Dışişleri Bakanı: Gazze'deki sivil kayıplar yürek parçalayıcı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki sivil kayıpların "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi.

Blinken, CNN canlı yayınına konuk olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin son durumu değerlendirdi.



Sunucu, Blinken'ın Gazze'de sivillerin korunmasının önemine işaret etmesi üzerine, "Sayın Bakan, sivillerin korunması konusu çok iyi gidiyor gibi değil çünkü binlerce çocuk dahil siviller ölüyor." ifadesini kullandı.



Blinken ise "Evet, bu hepimiz için yürek parçalayıcı." yanıtını verdi.

