ABD Dışişleri Bakanı, İran'la müzakerelerde "olumlu sinyaller" olduğunu belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere İsveç'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'daki siyasi sistemin "parçalanmış" durumda olduğunu savunan ve bu ortamda müzakereleri yürüttüklerini ifade eden Rubio, ABD yönetiminin temel amacının Tahran'la iyi bir anlaşma yapmak ve İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermemek olduğunu vurguladı.

Rubio, "İyi bir anlaşma her zaman Başkan'ın tercihi olmuştur. Eğer iyi bir anlaşma yapabilirsek bu harika olur. Bunun kesin olarak gerçekleşeceğini söylemek için burada değilim ancak bir anlaşma yapabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

TRUMP: İRAN SAVAŞI NEDENİYLE OĞLUMUN DÜĞÜNÜNE KATILAMAYABİLİRİM

ABD Başkanı Donald Trump ise İran savaşı nedeniyle yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek oğlu Donald Trump Jr.’ın düğününe katılmaya çalışacağını ancak zamanlamanın “kötü” olduğunu söyledi.

ABD medyasına göre Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr., bu hafta sonu Bahamalar’da Bettina Anderson ile ikinci evliliğini yapacak. Trump ise aynı dönemde İran’la süren savaşın sona erdirilmesi için anlaşma arayışını sürdürüyor. Kamuoyunda destek görmeyen savaşın, başkanın anketlerdeki desteğini düşürdüğü ve kasımdaki ara seçimler öncesinde hayat pahalılığı tartışmalarını büyüttüğü belirtiliyor.

Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gitmemi istiyor. Küçük, özel bir tören olacak. Gitmeye çalışacağım.” dedi.

Ancak İran savaşı nedeniyle zor bir dönemde olduğunu söyleyen Trump, “Kendisine ‘Bu benim için iyi bir zamanlama değil. İran diye bir meselem var ve başka şeyler de var’ dedim.” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca savaş sürerken düğüne katılması halinde medyanın bunu eleştireceğini savundu.

“Bu kazanamayacağım bir durum. Gidersem eleştirileceğim, gitmezsem yine eleştirileceğim. Tabii sahte medya tarafından” diyen Trump, çift için “Umarım mutlu bir evlilikleri olur.” dedi.

ABD, POLONYA'DAKİ ASKER SAYISINI ARTTIRIYOR

Diğer yandan Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan ''iyi ilişkilerini göz önünde bulundurarak’', bu ülkeye ilave 5 bin asker göndermeye karar verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında, Polonya ve Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüğünü ifade etmişti.

Konuyla ilgili önceki gün açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Polonya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmadıklarını, sadece asker sevkiyatını ertelediklerini kaydederek, "Burada tüm Amerikan askerlerini Avrupa'dan çekmekten bahsetmiyoruz. Amerikan güvenliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde bazı kaynakları yeniden dağıtmaktan bahsediyoruz." demişti.