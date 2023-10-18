ABD Dışişleri Bakanı: "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyla ilgili, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı: "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı"

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki 'patlama' nedeniyle derin üzüntü" duyduğun belirten Blinken, ABD'nin sivil hayatın korunmasını savunduğunu kaydetti.

Blinken, mesajında, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadelerine yer verdi.

'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.

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