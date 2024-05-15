ABD Dışişleri Bakanı, Kiev'de bir barda gitar çalıp şarkı söyledi

Ukrayna ile Rusya arasında üç yıldır süren savaşın gölgesinde Ukrayna'ya destek ziyaretine giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, başkent Kiev’deki bir barda gitarı eline alıp Neil Young’un “Rockin’ in the Free World” şarkısını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Kiev'de bir barda gitar çalıp şarkı söyledi

- savaşında Kiev'e verdiği güçlü destekle öne çıkan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güçlü desteğini yeniden vurgulamak için Kiev'e gitti.

Kiev ziyareti sırasında bir bara giden Blinken, burada gitar çalıp şarkı söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller sosyal medya hesabında, Blinken'ın bardaki fotoğrafını paylaşarak, "Ukrayna özgür için ayağa kalktı, özgür dünya da Ukrayna'ya destek veriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, Kiev'de bir barda gitar çalıp şarkı söyledi - 1

"UKRAYNA'NIN BÜYÜK DOSTU"

Blinken, mekanda gitarla eşlik ettiği "19.99" isimli müzik grubuyla beraber Neil Young'ın "Rockin' in the Free World" adlı şarkısını seslendirdi.

Grubun solisti Dmitry Temnyi, Blinken'ın "iyi gitar çaldığını" söyledi. 62 yaşındaki dışişleri bakanı, sahneye "'nın büyük dostu" olarak tanıtılarak çıktı.

Şarkı söylemeye başlamadan önce konuşma yapan Blinken, önce Ukrayna halkına 'nin desteğini dile getirdi ve Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine adadığı şarkıyı söylemeye başladı.

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