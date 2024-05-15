ABD Dışişleri Bakanı, Kiev'de bir barda gitar çalıp şarkı söyledi

Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e verdiği güçlü destekle öne çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güçlü desteğini yeniden vurgulamak için Kiev'e gitti.

Kiev ziyareti sırasında bir bara giden Blinken, burada gitar çalıp şarkı söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller sosyal medya hesabında, Blinken'ın bardaki fotoğrafını paylaşarak, "Ukrayna özgür dünya için ayağa kalktı, özgür dünya da Ukrayna'ya destek veriyor" ifadelerini kullandı.