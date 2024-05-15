ABD Dışişleri Bakanı, Kiev'de bir barda gitar çalıp şarkı söyledi

Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e verdiği güçlü destekle öne çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güçlü desteğini yeniden vurgulamak için Kiev'e gitti.
Kiev ziyareti sırasında bir bara giden Blinken, burada gitar çalıp şarkı söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller sosyal medya hesabında, Blinken'ın bardaki fotoğrafını paylaşarak, "Ukrayna özgür dünya için ayağa kalktı, özgür dünya da Ukrayna'ya destek veriyor" ifadelerini kullandı.
"UKRAYNA'NIN BÜYÜK DOSTU"
Blinken, mekanda gitarla eşlik ettiği "19.99" isimli müzik grubuyla beraber Neil Young'ın "Rockin' in the Free World" adlı şarkısını seslendirdi.
Grubun solisti Dmitry Temnyi, Blinken'ın "iyi gitar çaldığını" söyledi. 62 yaşındaki dışişleri bakanı, sahneye "Ukrayna'nın büyük dostu" olarak tanıtılarak çıktı.
Şarkı söylemeye başlamadan önce konuşma yapan Blinken, önce Ukrayna halkına ABD'nin desteğini dile getirdi ve Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine adadığı şarkıyı söylemeye başladı.
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