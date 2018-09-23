ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Pompeo ve Barzani, Irak'taki son siyasi gelişmeler başta olmak üzere cumhurbaşkanı adayı belirleme ve hükümet kurma arayışlarını görüştü.
İkili, görüşmede Irak'ta siyasi sürecin başarılı olması amacıyla yürütülen çalışmaların önemine değinerek, kurulacak yeni hükümetin ülkenin istikrarı ve güvenliğine katkı sağlaması temennisinde bulundu.
Görüşmede ayrıca, yeni hükümetin, Irak'ın tüm bileşenlerinden oluşmasının önemine vurgu yapıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Barzani ile görüştü
Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Barzani Irak'taki siyasi gelişmeleri görüştü. Görüşmede, Irak'taki son gelişmeler ile cumhurbaşkanı adayı arayışları ele alındı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.