ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran, Trump'ın mesajını anladı

İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesini değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Bugün dünyanın daha güvenli bir yer haline geldiği açık. İran'ın mesajı anladığına eminim" dedi.

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Amerikan ABC televizyonuna konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kasım Süleymani'nin öldürülmesini kast ederek "Bugün dünyanın daha güvenli bir yer haline geldiği açık" ifadesini kullandı.

"Süleymani'ye karşı harekete geçilmemiş olsaydı kendisi büyük bir risk teşkil edecekti" diyen Mike Pompeo, drone ile yapılan hava operasyonunun "Ellerindeki istihbaratın bir gereği" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan İran'ın kültürel varlıklarını hedef alabileceğine yönelik ifadelerinin aksi yönde bir açıklama yapan Mike Pompeo, ABD'nin uluslararası yasalarla belirlenmiş angajman kurallarına bağlı olduğunu söyledi.

Pompeo ayrıca "İran yönetiminin, Trump'ın bakış açısını ve vermek istediği mesajı açıkça anladığına eminim" ifadelerini kullandı. Pompeo ayrıca Trump yönetiminin Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili kongreyi bilgilendireceğini ekledi.

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