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Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştükten sonra konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabalarının sürdüğünü söyledi.
NTV Haber, Anadolu AjansıDünya
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Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştükten sonra konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabalarının sürdüğünü söyledi.