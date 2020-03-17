ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması

Pompeo, Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.



Burada Rusya ve İran'ın destek verdiği Esad rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle 1 milyona yakın kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Pompeo, Suriye'de siyasi çözüm çağrısını yineledi.



Pompeo, İdlib'deki sivil altyapıların da Esad rejimi ve destekçilerinin bombardımanlarına kurban gittiğine işaret ederek, "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'ye ek destek vermeyi düşünmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.



