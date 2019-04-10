ABD Senatosu’nda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye F-35 savaş uçağını vermeyeceğini Türk mevkidaşına aktarıp aktarmadığına ilişkin soruya "evet ilettim" diye yanıt verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanabilir mi sorusuna ise, "Yasal bir çıkarımdan kaçınacak olursam S-400 alımı oldukça önemli bir işlem olur" diye yanıt verdi.
Pompeo, Senato'nun Golan ve Kırım’ı karşılaştırma talebi üzerine ise, “Bu durumlar tamamen farklı. İsrail, saldırılara uğradığı için Golan Tepeleri’ni aldı. Rusya ise tehdit arz etmeyen halkın toprağını gasp etti” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan S-400 açıklaması
NTV HaberDünya
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye’nin S-400 alması halinde ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağını vermeyeceğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ilettiğini söyledi. Pompeo, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımaları ile Kırım’ın Rusya’ya katılmasının karşılaştırılmaması çağrısında bulundu.
ABD Senatosu’nda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye F-35 savaş uçağını vermeyeceğini Türk mevkidaşına aktarıp aktarmadığına ilişkin soruya "evet ilettim" diye yanıt verdi.