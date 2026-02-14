ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "ABD ile Avrupa birbirine ait"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferası'nda Avrupalılara birlik mesajı verdi. Transatlantik ilişkilerinde gergin geçen bir yılın ardından "eski dostluğu bitirmek değil, canlandırmak istiyoruz." dedi.

Rubio, “İstediğimiz şey, toplumlarımızı rahatsız eden şeyin sadece bir dizi kötü politika değil, umutsuzluk ve rehavet gibi bir rahatsızlık olduğunu kabul eden, yeniden canlanmış bir ittifaktır. İstediğimiz ittifak, iklim değişikliği, savaş, teknoloji gibi korkular yüzünden hareketsiz kalmayan bir ittifaktır. Bunun yerine, cesurca geleceğe koşan bir ittifak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

VANCE GEÇE SENE SİNİRLERİ GERMİŞTİ

Amerikan Başkan Yardımcısı J.D.Vance, geçen yıl Münih Güvenlik Konfenası'nda yaptığı konuşmayla sinirleri germişti.

Rubio, Vance gibi Avrupa'nın göç politikasına ya da ifade özgürlüğüne saldırmadı. Aksine, bir yıl sonra aynı yerde Vance ile tamamen tezat oluşturan mesajlar vererek, "Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, birbirine ait iki parçadır." dedi.

Konuşmasının devamında ise, “Trump yönetiminde, ABD medeniyetimizin geçmişi kadar gururlu, egemen ve hayati bir gelecek vizyonuyla yeniden yenilenme ve restorasyon görevini üstlenecektir. Gerekirse bunu tek başımıza yapmaya hazır olsak da umudumuzu Avrupa'daki dostlarımızla birlikte gerçekleştirmekten yana kullanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA RUSYA SAVAŞINA DA DEĞİNDİ

Rubio'nun konuşması yaklaşık yarım saat sürdü. Rusya'dan, Avrupa'nın başlıca güvenlik rakibi olarak değil Ukrayna Savaşı bağlamında söz etti.

Moskova'nın, Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediğinden emin olamadıklarını söyledi. Salı günü Cenevre'de yapılacak görüşmeye ilişkin ise iki tarafın heyetlerinin de değişeceğini ifade etti.