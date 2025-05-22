ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Gazze'de savaşın sona ermesine yönelik gelişmeler olabilir

Rubio, ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Alt Komitesi'nde, Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçe talebine ilişkin oturumdaki konuşmasında, "(Savaşın) Bu durumun sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılması yönünde yakın zamanda önemli bir ilerleme sağlanabileceğine dair belli bir iyimserliğim var." dedi.



Daha önce de benzer beklentiler oluştuğunu ancak sonuçsuz kaldığını belirten Rubio, "Son aylarda bu umutları en az dört kez taşıdım ancak her seferinde son dakikada bir şekilde gerçekleşmedi. Bu nedenle yeniden hayal kırıklığı yaşamak istemem. Ancak şu anda hem daha fazla insani yardım sağlanması hem de çatışmanın sona erdirilmesi için yoğun çaba gösteriliyor." ifadesini kullandı.



"TÜM ESİRLERİN EVLERİNE DÖNMESİ HEDEFLENİYOR"



ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington yönetiminin yalnızca hayatta olan esirlerin değil, hayatını kaybedenlerin de ailelerine teslim edilmesini sağlamak için çalıştığını vurgulayarak, "Tüm esirlerin evlerine dönmesi, hayatını kaybedenlerin de ailelerine teslim edilerek bu sürecin kapanışının sağlanması hedefleniyor. Biz de bu sürece kararlılıkla bağlıyız." diye konuştu.



ABD'nin İsrail ile yakın temas halinde olduğunu sözlerine ekleyen Rubio, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması için de çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

"YIL SONUNA KADAR BİRKAÇ ÜLKE İBRAHİM ANLAŞMALARINA KATILABİLİR"



Suudi Arabistan ile İsrail arasında olası bir normalleşme hakkında gelen soruya, "Bunun hala mümkün olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.



Riyad ve Tel Aviv'in anlaşma konusunda istekli olduğuna işaret eden Rubio, "7 Ekim saldırısı gibi bazı koşullar engel teşkil ediyor ancak hem Suudiler hem de İsrailliler bu anlaşmaya varmakla ilgilenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.



Rubio, anlaşmalarla ilgilenen ülkeleri belirlemek üzere aktif çalışan özel İbrahim Anlaşmaları Ofisi bulunduğunu belirterek, "Yıl sonuna kadar birkaç ülkenin daha İbrahim Anlaşmalarına katılmaya istekli olduğu yönünde iyi haberler alabiliriz." diye konuştu.

İBRAHİM ANLAŞMALARI



İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören İbrahim Anlaşmaları, ilk olarak 2020 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde imzalanmıştı.



Bu kapsamda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas, Sudan, Mısır ve Ürdün, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmuştu.