ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Güney Sudan vizeleri iptal edilecek

Morco Rubio, Güney Sudan hükümetini ‘ABD'den faydalanmakla’ suçlayarak, Güney Sudan pasaportu sahiplerinin vizelerinin iptal edilmesi için ahrekete geçtiklerini açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio'nun konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, “Ülkemizin göçmenlik yasalarını uygulamak, ABD'nin ulusal güvenliği ve halk emniyeti açısından kritik önem taşımaktadır. Her ülke, ABD de dahil olmak üzere başka bir ülke vatandaşlarını sınır dışı ettiğinde, vatandaşlarının dönüşünü zamanında kabul etmelidir” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Güney Sudan'ın bu ilkeye uymadığına vurgulanarak, Güney Sudan pasaportu sahiplerinin tüm vizelerinin iptal edilmesi ve ABD'ye girişlerinin önlenmesi için ek düzenlemeler getirilmesi için harekete geçildiği belirtildi.