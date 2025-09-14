ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail'de: Katar saldırısı sonrası kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in geçen hafta Katar'ın Doha kentine düzenlediği saldırının bugün Tel Aviv'e gitti.

Rubio ve eşi Jeanette, havaalanında, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de aralarında bulunduğu yetkililer tarafından karşılandı.

İsrail'e gitmeden önce dün gazetecilere verdiği demeçte Rubio, Başkan Donald Trump'ın İsrail'in saldırısından memnun olmadığını ancak bunun ABD'nin İsrail'e desteğini sarsmayacağını söyledi.

Rubio, bugün ve yarın Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerle görüşmelerde bulunacak.

Bu ziyaret, Netanyahu'nun karşı çıktığı Filistin devletinin kurulması konusunda Birleşmiş Milletler'de tartışmalı geçmesi beklenen toplantıdan önce, giderek izole olan İsrail'e destek gösterisi niteliğinde.

Rubio, İsrail'den sonra Trump'ın önümüzdeki hafta İngiltere'ye yapacağı ziyarete katılacak.



İsrail, yaklaşık iki yıldır süren soykırım savaşında, Gazze Şeridi'nde 64 binden fazla kişiyi öldürdü. Milyonlarca Filistinli, defalarca sürgüne zorlandı.



Gazze Şeridi'ndeki İsrail ablukası nedeniyle açlıktan ölümler de artıyor.