ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Maduro'nun eşofmanlarını giydi
13.05.2026 10:19
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin seyahetinde uçakta Nicolas Maduro'yla ünlenen eşofman takımıyla poz verdi.
ABD Başkanı Donald Trump 9 yıl sonra büyük bir heyetle Çin'i ziyaret ediyor . Çin'e giden heyette yer alan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Air Force One'da giydiği kıyafet sosyal medyada gündem oldu.
Beyaz Saray, Rubio'nun da yer aldığı Çin seyahati sırasında eski Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun ABD tarafından alıkonulduğu anlarda giydiği eşofman takımıyla poz verdiği bir videoyu X üzerinden paylaştı.
Söz konusu 9 saniyelik videoda Rubio, "Bilmiyorsanız artık biliyorsunuz" dedikten sonra görüntü, Maduro’nun USS Iwo Jima gemisinde gözleri bağlı ve gürültü engelleyici kulaklıkla gri eşofman takımı içerisinde görüldüğü fotoğrafa geçiş yapıyor. Videonun devamında Rubio, aynı eşofman takımıyla bir duvara yaslanmış halde gösterilerek iki isim arasındaki giyim benzerliği vurgulanıyor.
İnternette hızla yayılan görüntüler, Rubio’nun bir DJ kabininde gösterildiği birçok mizahi paylaşıma yol açtı. Paylaşım, eşofman takımlarının internetteki popülaritesini yeniden artırırken Rubio’nun alışılagelmiş resmi kıyafetler yerine eşofman takımı giymesi dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma imasında bulunmasının hemen ardından gelen bu paylaşım, tartışmaları da beraberinde getirdi.