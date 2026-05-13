ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Maduro'nun eşofmanlarını giydi

ABD Başkanı Donald Trump 9 yıl sonra büyük bir heyetle Çin'i ziyaret ediyor . Çin'e giden heyette yer alan Dışişleri Bakanı Marco Rubio 'nun Air Force One'da giydiği kıyafet sosyal medyada gündem oldu.

Beyaz Saray, Rubio'nun da yer aldığı Çin seyahati sırasında eski Venezuela lideri Nicolas Maduro ’nun ABD tarafından alıkonulduğu anlarda giydiği eşofman takımıyla poz verdiği bir videoyu X üzerinden paylaştı.

Söz konusu 9 saniyelik videoda Rubio, "Bilmiyorsanız artık biliyorsunuz" dedikten sonra görüntü, Maduro’nun USS Iwo Jima gemisinde gözleri bağlı ve gürültü engelleyici kulaklıkla gri eşofman takımı içerisinde görüldüğü fotoğrafa geçiş yapıyor. Videonun devamında Rubio, aynı eşofman takımıyla bir duvara yaslanmış halde gösterilerek iki isim arasındaki giyim benzerliği vurgulanıyor.