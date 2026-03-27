ABD Dışişleri Bakanı Rubio savaşın bitişine ilişkin konuştu. "Söz konusu olan haftalar, aylar değil"

İran Savaşı 28'inci gününde devam ediyor.

İran operasyonunun uygun zamanda sona ereceğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Burada söz konusu olan, haftalar, aylar değil" dedi.



HAMANEY'İN SON FOTOĞRAFI YAYINLANDI

İran Devlet Medyası, İran Savaşı'nın ilk gününde öldürülen dini lider Ali Hamaney’in son fotoğrafını "Ofis kamerasının son kaydı" başlığıyla yayınladı. Fotoğrafta Hamaney'in sandalyede Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.



Görüntünün Amerikan saldırısından dakikalar öncesine ait olduğu aktarıldı.



Hamaney'in sol tarafındaki sehpada 2020’de öldürülen Kasım Süleymani’nin fotoğrafı ve duvarda da İran Devrimi'nin kurucusu Ayetullah Humeyni'nin fotoğrafının olduğu görüldü.



URANYUM İŞLETME TESİSİ BOMBALANDI

İran medyası, Ardekan kentinde bulunan uranyum işletme tesisinin bombalandığını duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu, tesiste radyasyon sızıntısı olmadığını açıkladı.



ARAKÇİ: NETANYAHU AMERİKALILARIN HAYATLARIYLA KUMAR OYNADI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadığını söyledi.



Erakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı. Bu kumarı kaybettikten sonra hesabı emekli veya emekli olacak Amerikalıların ödemesini sağlıyor."



İRAN'DAN HÜRMÜZ TEHDİDİ. “HER TÜRLÜ GEMİ GEÇİŞİ SERT KARŞILIK BULACAKTIR”

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğunu belirterek, boğazdan yapılacak her türlü gemi geçişinin sert karşılık bulacağını açıkladı. Boğazdan geçmeye çalışan üç geminin geri çevrildiği belirtildi.

İran ayrıca İsrail ve ABD ile bağlantılı ülkelerin limanlarına yönelik tüm nakliye faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu.

Devrim Muhafızları açıklamasında , “İsrail-Amerikan düşmanlarımızın, müttefiklerinin ve destekçilerinin limanlarına yapılan tüm nakliye faaliyetleri yasaklanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

GALİBAF'TAN İŞGAL UYARISI: ONLARI NASIL KORUYACAKSINIZ?

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel kara harekatına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgedeki üslerinde kendi askerlerini bile koruyamayan ve onları otellerde ve parklarda saklayan ABD, bizim topraklarımızda onları nasıl koruyabilir?" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimi, ülke topraklarına yönelik herhangi bir kara müdahalesine karşılık verileceğini vurgularken, böyle bir adımın çatışmanın kapsamını genişleteceği uyarısında bulunuyor.

İSRAİL SALDIRILARI YOĞUNLAŞACAK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'a yönelik saldırıların artacağını belirterek, “İsrailli sivillere karşı kullanılan silahların üretildiği ve kullanıldığı diğer hedefler ve bölgelere de yayılacak.” dedi.

Katz yaptığı açıklamada, “İran, İsrailli sivillere yönelik saldırıların bedelini giderek ağırlaşan şekilde ödeyecek.” ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ'DEKİ OTELLERE UYARI

İran ordusu, Ortadoğu’da ABD askerlerini barındıran otellerin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şekarçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Amerikalı güçler bir otele girerse, o otel bizim gözümüzde Amerikan hedefi haline gelir.” dedi.

Şekarçi, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık verdiklerini belirterek, “Sadece izleyip saldırıya uğramayı bekleyemeyiz. Karşılık verdiğimizde doğal olarak bulundukları her yeri hedef alırız.” ifadelerini kullandı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN SİVİLLERE ÇAĞRI

Devrim Muhafızları, bölge genelindeki sivillere ABD güçlerinin bulunduğu alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Korkak Amerikan-Siyonist güçler, sivil alanları ve masum insanları insan kalkanı olarak kullanmaya çalışıyor.” denildi. Açıklamada ayrıca, “Zarar görmemeniz için Amerikan güçlerinin bulunduğu bölgeleri acilen terk etmenizi tavsiye ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

“İNSAN KALKANI” SUÇLAMASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de ABD askerlerinin Körfez ülkelerinde sivilleri “insan kalkanı” olarak kullandığını öne sürdü.

Arakçi, ABD askerlerinin askeri üslerden ayrılarak otel ve ofislere sığındığını iddia ederek bölgedeki otellere ABD askerlerine rezervasyon yapılmaması çağrısında bulundu.

Fars Haber Ajansı ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bölgedeki otellere “kesin uyarılar” gönderildiğini aktardı. Haberde ayrıca İran’ın Suriye, Lübnan ve Cibuti’de de benzer şekilde kullanılan noktaları tespit ettiği ifade edildi.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN YALANLAMA

İran, komşu ülkeleri ABD’nin kendi topraklarından saldırı düzenlemesine izin vermekle suçlarken, Körfez ülkeleri bu iddiaları reddetti.

Bölge ülkeleri, savaş öncesinde de hava sahalarının veya topraklarının İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

İSRAİL’DEN TAHRAN’A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusu, savaşın yaklaşık bir ayına girilirken Tahran’daki hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, “İran rejiminin altyapısını hedef alan geniş ölçekli saldırı dalgasının tamamlandığı” belirtildi.

İsrail ayrıca İran genelinde balistik füze ve hava savunma sistemleri üretim tesislerini, batı bölgelerde füze rampaları ve depolarını vurduğunu bildirdi.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR HEDEFTE

İsrail, Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Alireza Tangsiri ile birlikte bazı üst düzey yetkililerin de öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump son günlerde İran ile görüşmelerde ilerleme sağlandığını öne sürüyor. Trump, İran hükümetinin talebi üzerine İran'ın enerji santrallerine yönelik saldırıları 10 günlüğüne durdurduğunu ve Tahran ile görüşmelerin "çok iyi" gittiğini söyledi.

Taraflar arasında dolaylı mesajlaşmaların sürdüğü belirtilirken, sahadaki askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar gerilimin düşmediğini ortaya koyuyor.