ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Uluslararası Ceza Mahkemesi gayrimeşru

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio , Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) "sahte ve gayrimeşru" olarak nitelendirdi.

Rubio, muhafazakar hukukçulardan oluşan Federalist Society'nin düzenlediği Ulusal Hukukçular Kongresi'nde konuştu.

ABD yönetiminin dış politika kararlarının "uluslararası hukuka aykırılık" iddialarıyla hedef alındığını belirten Rubio, uluslararası hukukun ABD'ye karşı bir araç olarak kullanıldığını savundu.

Rubio, "Bu küresel elit kesim için uluslararası hukuk, tarafsız kurallar bütünü değil, aksine evrensel ilkeler bahanesiyle kendi çıkarlarını ilerletmek için kullandıkları bir araçtır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın UCM'ye yaptırım uygulama kararını savunan Rubio, mahkemenin yetkisini kabul etmeyen egemen devletler üzerinde dahi söz sahibi olmaya çalıştığını iddia etti.

Rubio şöyle konuştu: "Amerikalılar hiçbir zaman UCM'nin otoritesine tabi olmayı kabul etmedi ancak bu mahkeme ve müttefikleri kendilerini uluslararası düzenin yargıcı, jürisi ve infazcısı ilan etti."

İRAN'A NÜKLEER SİLAH UYARISI

Konuşmasında İran'a da değinen Rubio, Tahran yönetiminin nükleer silah elde etmesinin bölge ve ABD için ciddi tehdit oluşturacağını savundu.

Rubio, "(İran) Nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Tüm bölgeyi, hatta ABD'yi de rehin alırlardı" ifadelerini kullandı.

İran'ın Kuzey Kore'den farklı olarak yayılmacı politikalar izlediğini iddia eden Rubio, Pyongyang'ın önceliğinin mevcut yönetimi sürdürmek olduğunu ve başka ülkeleri işgal etme amacı taşımadığını savundu.

İran'a uygulanan ekonomik baskının ülkeyi önemli ölçüde zayıflattığını söyleyen Rubio, "Şu anda İran'a uyguladığımız ekonomik baskı o kadar büyük ki askeri operasyonlara gerek yok" dedi.