ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Kamboçya ve Tayland'a "ateşkes" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Rubio, Taylandlı mevkidaşı Maris Sangiampongsa ve Kamboçyalı mevkidaşı Prak Sokhonn ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.



Rubio, iki ülkeye de bir an önce ateşkes anlaşması yapmaları ve bölgedeki tansiyonu düşürmeleri çağrısında bulundu.



ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, Başkan Donald Trump'ın, iki ülke arasında barışın yeniden sağlanması konusundaki arzusunu da dile getirdi.



TAYLAND-KAMBOÇYA GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.



Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.



Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi yaşamını yitirdi.



ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından dün yaptığı paylaşımda, taraflarla görüştüğünü, her iki ülkenin de derhal bir araya gelerek ateşkes ve nihayetinde barış için çalışmaya karar verdiğini belirtmişti.



Öte yandan Trump'ın açıklamalarının ardından sınır hattında karşılıklı saldırılar devam etmişti.

