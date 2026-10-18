ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Rusya yaptırımları için "60 gün" vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio , Özbekistan'a ziyareti öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, güncel konuların yanı sıra Başkan Trump'ın, Rusya 'yı hedef alan yeni yaptırımların askıya alınmasını öngören kararnameyi imzalamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımların askıya alınmasına yönelik düzenlemelerin Rusya'nın yanı sıra Rus enerji kaynaklarını ithal eden Hindistan gibi ülkelere uygulanabilecek gümrük tarifelerini de içerdiğini belirten Rubio, bu durumun ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Rubio, Başkan Trump'ın yaptırımların ve tarifelerin küresel ekonomi ile ABD ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirmek için 60 günlük süreyi kullanmak istediğini dile getirdi.

Küresel enerji arzının İran kaynaklı gelişmeler, Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda enerji altyapısının hedef alınması gibi gelişmeler nedeniyle baskı altında olduğuna işaret eden Rubio, bu durumun küresel fiyatları etkilediğini vurguladı.

Rubio, Rusya'dan petrol alımına devam eden Hindistan'ın enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını ancak tedarik kaynaklarını kısa sürede değiştirmenin kolay olmadığını belirterek, Hindistan'ın ABD için önemli bir müttefik ve ortak olduğunu söyledi.

Rus dizel yakıtına yönelik düzenlemeleri de savunan Rubio, söz konusu yakıtın her durumda küresel pazara sunulacağını, temel farkın ABD'nin bu yakıttan ne kadar alacağı olduğunu ifade etti.



“ABD, STARLINK'İN UKRAYNA'DAKİ BAĞLANTI HIZININ DÜŞÜRÜLMESİ TALİMATI VERMEDİ”

Rubio, Ukrayna'da Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydu ağının sisteminde yaşanan bağlantı sorunlarına ilişkin ise ABD yönetiminin bağlantı hızının düşürülmesi yönünde talimat vermediğini belirtti.

Starlink'in ticari, Starshield'ın ise ABD ordusunun kullandığı askeri bir sistem olduğunu kaydeden Rubio, Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere saldırılar düzenlemek amacıyla Starshield'a erişim talep ettiğini ancak şu anda bu sisteme erişiminin bulunmadığını söyledi.



BATI ŞERİA'DAKİ SALDIRILARA TEPKİ

Rubio, Batı Şeria'da ABD'li bir gazetecinin saldırıya uğramasına ilişkin görüntülerin kendilerini ciddi şekilde rahatsız ettiğini belirterek, İsrail'den bu tür olaylara karşı önlem almasını istediklerini ifade etti.

Olayın tüm ayrıntılarının henüz bilinmediğini savunan Rubio, Trump'ın Batı Şeria'da yeni bir gerilim veya kriz yaşanmasını istemediğini vurguladı.

Rusya ve İran'ın hibrit saldırılarını artırabileceğine yönelik değerlendirmelere de değinen Rubio, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın diğer bölgelerine ve dünyanın farklı yerlerine yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın diğer bölgelerine ve dünyanın farklı yerlerine yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımların askıya alınmasını öngören kararnameye imza atmıştı.