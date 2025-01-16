ABD Dışişleri Bakanı son basın toplantısını yaptı: Hamas'ı masaya Erdoğan getirdi

ABD'de başkan Joe Biden'ın ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken da son basın toplantısını gerçekleştirdi.

Blinken ateşkeste eksik kalan kısımların tamamlanması için ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi.



Sonbaharda ateşkes için masaya oturmayacağını açıklayan Hamas'ın görüşmelere dahil edilmesi hakkında açıklama yapan ABD'li bakan, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolüne vurgu yaptı.

Blinken, "Hamas masaya oturmayacağını açıkladığında ilk olarak Katar ile görüştük ve onlardan Hamas'ı artık barındırmamaları gerektiğini söyledik ve bunu yaptılar. Ardından bölgedeki diğer aktörlerden Türkiye ile biraraya geldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas'ı masaya geri getirmesi için ağırlığını ve etkisini kullanması için görüştük. Erdoğan da bunu sağladı." diye konuştu.

SON BASIN TOPLANTISINDA PROTESTO EDİLDİ

Antony Blinken'ın son basın toplantısı bir kez daha protesto gösterilerine sahne oldu.



İlk olarak ABD'li gazeteci Max Blumenthal, ayağa kalkarak ABD hükümetini Gazze politikaları nedeniyle eleştirdi. Blinken'ın konuşmasını yarıda kesen gazeteci polis tarafından salondan dışarı çıkarıldı.

Konuşmasına devam eden Antony Blinken bu kez bir başka gazeteci Sam Husseini'nin protestosu ile karşılaştı.



O da Gazze konusunda ABD'nin gerekli önlemleri almadığını söyledi. Ateşkesin daha erken imzalanabileceğini belirtti.



Husseini salonu terk etmek istemeyince polis tarafından güç kullanılarak salondan çıkarıldı.