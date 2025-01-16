ABD Dışişleri Bakanı son basın toplantısını yaptı: Hamas'ı masaya Erdoğan getirdi
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, son basın toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Hamas'ın müzakere masasına döndürülmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisine vurgu yaptı. Diğer yandan basın toplantısı protesto gösterilerine sahne oldu. Bazı gazeteciler Blinken'a soykırımcı dedi. Soru sormak isteyen gazetecilerden biri ise polis tarafından zorla salondan dışarı çıkarıldı.
ABD'de başkan Joe Biden'ın ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken da son basın toplantısını gerçekleştirdi.
Blinken ateşkeste eksik kalan kısımların tamamlanması için ekiplerin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi.
Sonbaharda ateşkes için masaya oturmayacağını açıklayan Hamas'ın görüşmelere dahil edilmesi hakkında açıklama yapan ABD'li bakan, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolüne vurgu yaptı.
Blinken, "Hamas masaya oturmayacağını açıkladığında ilk olarak Katar ile görüştük ve onlardan Hamas'ı artık barındırmamaları gerektiğini söyledik ve bunu yaptılar. Ardından bölgedeki diğer aktörlerden Türkiye ile biraraya geldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas'ı masaya geri getirmesi için ağırlığını ve etkisini kullanması için görüştük. Erdoğan da bunu sağladı." diye konuştu.
SON BASIN TOPLANTISINDA PROTESTO EDİLDİ
Antony Blinken'ın son basın toplantısı bir kez daha protesto gösterilerine sahne oldu.
İlk olarak ABD'li gazeteci Max Blumenthal, ayağa kalkarak ABD hükümetini Gazze politikaları nedeniyle eleştirdi. Blinken'ın konuşmasını yarıda kesen gazeteci polis tarafından salondan dışarı çıkarıldı.
Konuşmasına devam eden Antony Blinken bu kez bir başka gazeteci Sam Husseini'nin protestosu ile karşılaştı.
O da Gazze konusunda ABD'nin gerekli önlemleri almadığını söyledi. Ateşkesin daha erken imzalanabileceğini belirtti.
Husseini salonu terk etmek istemeyince polis tarafından güç kullanılarak salondan çıkarıldı.
"ATEŞKESİN PAZAR GÜNÜ BAŞLAYACAĞINA GÜVENİM TAM"
Gazze'de sağlanan ateşkesin pazar günü uygulanmaya başlayıp başlamayacağı konusunu değerlendiren Blinken, "Pazar günü ateşkesin uygulanmaya başlayacağına dair güvenim tam, bunu bekliyorum. Bu kadar karmaşık ve hassas bir müzakere sürecinde bazı sorunların çıkması sürpriz değil. Şu anda bu pürüzleri hızlıca gideriyoruz." dedi.
Bazı pürüzlerin ateşkesin uygulanmasına engel çıkarmayacağına inandığını belirten Blinken, Gazze'de ateşkesin planlandığı gibi pazar günü uygulanmaya başlanacağını ifade etti.
20 Ocak'ta görevi devralacak olan Donald Trump yönetiminin de ABD Başkanı Joe Biden'ın taslağını sunduğu ve kabul edilen anlaşmanın arkasında durduğunu söyleyen Blinken, Trump'ın ekibinin de bu süreçte katkısı olduğunu kabul etmeleri gerektiğini belirtti.
ABD'NİN İSRAİL'E SİLAH YARDIMLARI
Öte yandan, Blinken, İsrail'in ABD silahlarını kullanarak Gazze'de uluslararası hukuka aykırı saldırılar düzenleyip düzenlemediği ve Biden yönetiminin bu konudaki kararının doğru olup olmadığıyla ilgili soruları yanıtladı.
Blinken, Gazze'de İsrail'in ABD silahlarını uluslararası hukuka aykırı kullandığı yönünde net bir değerlendirmede bulunamayacaklarını, bazı durumlarda bu silahların kullanılmış olabileceğini, ancak İsrail'e silah sevkiyatını durduracak bir noktada hiç olmadıklarını söyledi.
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