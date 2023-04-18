ABD Dışişleri Bakanı: Sudan'da ABD diplomatik konvoyuna ateş açıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) Hartum'daki İrlandalı Büyükelçisi Aidan O'Hara konutunda saldırıya uğramış ancak ciddi yara almadan kurtulmuştu.



SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA



Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.



Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.



Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağın ı bildirmişti.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes de Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin de yaralandığını duyurmuştu.

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