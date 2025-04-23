ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna görüşmelerine katılmadı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna barış görüşmelerine katılmaması, Ukrayna, Britanya, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarıyla yapılması planlanan daha geniş kapsamlı bir toplantının iptal edilmesine yol açtı.



Söz konusu iptal, ABD Başkanı Donald Trump'ın eğer yakında bir anlaşma sağlanmazsa Washington’un süreci terk edebileceği uyarısının ardından geldi. Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, Moskova ve Kiev’in bu hafta üç yıldır süren çatışmayı sonlandıracak bir anlaşmaya varmasını umduğunu söyleyerek baskıyı artırmıştı.



Bugünkü görüşmelerin odağında, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un geçen hafta Paris’te benzer bir toplantıda sunduğu önerilerin ardından Kiev’in neleri kabul edebileceğinin belirlenmesi vardı.



Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ın sözcüsü, Rubio’nun ani iptaline rağmen görüşmelerin “Rusya’nın 2022’deki geniş çaplı işgalinin başlattığı çatışmaların nasıl durdurulabileceğine dair Avrupa, ABD ve Ukraynalı yetkililerle yapılan ciddi teknik toplantılardan” olduştuğunu söyledi.



Müzakerelere yakın bir yetkili ise, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.



Trump’ın şubat ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sürpriz bir şekilde arayarak Ukrayna’da barış sağlama arzusunu dile getirmesinden bu yana, Avrupa ülkeleri hem Kiev’e destek vermek hem de ABD’yi sürecin içinde tutmak için yollar arıyor.



Ancak birçok kaynağın aktardığına göre Witkoff’un önerileri arasında Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhakının tanınması, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya başlaması ve Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi gibi unsurlar yer alıyor. Bu öneriler hem Kiev hem de Avrupalı ülkeler tarafından kabul edilemez bulundu.

"KAYDA DEĞER GÖRÜŞMELER YAPILDI"

Dışişleri Bakanı David Lammy ve Savunma Bakanı John Healey, Ukraynalı mevkidaşlarıyla “kayda değer” görüşmeler yaptıklarını açıkladı.



Öte yandan, ABD ve Avrupalı yetkililer arasında Kırım dışında başka büyük anlaşmazlık noktaları da sürüyor. Kaynaklara göre ABD’nin önerileri, Ukrayna ve Avrupalıların, Rusya’nın Ukrayna topraklarının yüzde 20’sini fiilen kontrol etmesini kabul etmesini içeriyor.

Rusya ise müzakereler tamamlanmadan önce AB yaptırımlarının kaldırılmasını istiyor, ancak Avrupalı diplomatlar bunun Avrupa için kabul edilemez olduğunu belirtiyor.