ABD: İlerleme olmazsa Ukrayna barış görüşmelerinden çekilebiliriz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa’nın başkenti Paris’te Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili görüşmeler sonrası bugün sabah saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Paris’ten ayrılmadan önce basına konuşan Bakan Rubio, “Ukrayna’daki savaşı bitirmenin mümkün olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor” dedi.



Bu konu hakkında günler içinde konuşulacağına işaret eden Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’a işaret ederek, “Eğer bu mümkün olmazsa, Başkan muhtemelen ‘İşimiz bitti’ diyecektir” ifadelerini kullandı.

"İKİ TARAF DA CİDDİYSE YARDIM ETMEK İSTERİZ"

Ukrayna’nın “kendisini koruyabileceğini hissetmek istediğini anladıklarını” söyleyen ABD Dışişleri Bakanı, “gelecek yıl binlerce kişinin ölmesinin önüne geçmek istediklerini” belirtti. Rubio, “Eğer iki taraf da barış konusunda ciddiyse o zaman yardım etmek isteriz; aksi takdirde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.



Anlaşma olacağına dair net sinyaller gelmezse barış anlaşması için arabuluculuk yapmaya çalışmayı günler içinde bırakabileceklerini belirten Rubio, “Eğer Ukrayna’da barış olmak üzere değilse bunu şimdi bilmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. Rubio, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme yaptığını da açıklayarak Rusya’nın “Fransa ve İngiltere’nin yapıcı olduğunu bilmesini istediğini” anlattı.



GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?



Paris’teki Elysee Sarayı'nda 17 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen gerçekleşen görüşmeye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner katılmıştı.



MACRON: GÖRÜŞMELER LONDRA’DA DEVAM EDECEK



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşme nedeniyle söz konusu yetkililere teşekkür ederek, herkesin barışı arzuladığını belirtmişti.



ABD Başkanı Trump'ın bu savaşa en hızlı şekilde son verme teklifini başından beri desteklediklerini kaydeden Macron, Avrupalıların, bu konuda ABD ile çalışmak istediğini gösterdiğini vurgulamıştı.



Macron, "Bugün ateşkese, kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşmak için olumlu ve yapıcı bir görüşmeye başladık" ifadesini kullanmıştı.



Görüşme öncesi ve sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda konuştuğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna ile ilgili görüşmelerin gelecek haftadan itibaren İngiltere'nin başkenti Londra'da devam edeceğini bildirmişti.