ABD Dışişleri Bakanı'dan Rus mevkidaşına: Ukrayna'da saldırılar artarsa bedeli ağır olacak

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Ukrayna ve Rusya arasında yüksek tansiyon sürerken Cenevre'de kritik bir görüşme yapılıyor.

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları krizi görüşmek için bir araya geldi.

BLINKEN: SALDIRI OLURSA SERT YANIT VERİRİZ

Görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Lavrov ile görüşmemiz bir müzakere değil, içten bir görüş alışverişiydi. Bizim hedefimiz Ruya'nın diplomasiden yana olup olmadığını anlamaktır. Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor; ya diplomasi yolunu seçer ya da çatışmayı tercih edebilir Ukrayna'ya olası bir saldırının Rusya'da hemen yanıt bulacağını Rusya'ya ilettik. Ukrayna'da saldırılar artarsa bedeli ağır olacak. Sonraki adımlar Rusya'nın tavrına göre belli olacak. Rusya saldırırsa Ukrayna'nın yanında oluruz" dedi.

LAVROV: UKRAYNA'YA SALDIRMA NİYETİMİZ YOK

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’ya saldırmaya niyetleri olmadıklarını defalarca söylediklerini belirterek, "Bugünkü görüşmeden bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Güvenlik taleplerimize somut yanıtlar bekliyoruz. "ABD Rusya'dan Ukrayna'daki gerginliğin düşürülmesini istedi. NATO, Rusya'ya karşı çıkıyor. Bizim kaygımız, Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği askeri yardım. ABD, Rusya'nın güvenlik taleplerine yazılı olarak yanıt verecek" diye konuştu.



Bununla birlikte Lavrov, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, güvenlik garantileri konusunda ABD'nin gelecek hafta yazılı cevap vereceğini bildirdi.



BELARUS CUMHURBAŞKANI LUKAŞENKO: RUSYA VE BELARUS SAVAŞ İSTEMİYOR



Öe yandan Lukaşenko, Ukrayna sınırı yakınında bulunan Luninets yerleşim birimindeki hava savunmada görevli askeri birlikleri ziyaret etti.



Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Belarus’un güney sınırlarını korumak için en pahalı güvenlik sistemlerini oluşturduklarını belirtti.



Lukaşenko, Belarus ve Rusya’nın savaş istemediğini vurgulayarak "Savaş istemiyoruz. Sadece zor ve kötü olduğu, rahatsızlık verdiği için değil, insan için insanlar için askerler için korkunç olduğu için istemiyoruz. Tanrı korusun savaş herkesi etkiler. Bu yüzden savaşmak istemiyoruz. 75 yıl kadar önce ne tür bir savaşın bittiğini hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ordularına karşı konulması halinde gerekenin yapılacağına işaret eden Lukaşenko, "Bizi yenmeniz mümkün değil. Brest’ten Vladivostok’a bizim insanlarımızı yenmeniz mümkün değil. Bunu pek çok kişinin denediğini hatırlıyoruz" dedi.



Belarus ve Rusya, Belarus topraklarında 10-20 Şubat'ta "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat yapacak.

