ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 23:22

ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik ları değerlendirdi.

Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan ları kınıyoruz. 'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz" dedi. 

'li sözcü, "Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, 'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Price, "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden 'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Price, F-16'larla ilgili bir soru üzerine, savunma alanındaki satışlarla ilgili Kongre'ye bildirim yapılana kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

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