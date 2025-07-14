ABD Dışişleri Bakanlığı'nda büyük ihraç dalgası

CBS News tarafından ele geçirilen bilgilere göre, bu zorunlu işten çıkarmalar bin 107 sivil memur ve 246 dış hizmet görevlisini kapsıyor.



Yılın başlarında ise bin 500’den fazla bakanlık çalışanı gönüllü olarak görevinden ayrılmıştı. Toplu işten çıkarmalar, federal hükümetin yeniden yapılandırılma sürecinin bir parçası olarak yürütülüyor.



Özellikle ABD’ye mülteci yerleştirme programını yürüten Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu’ndaki neredeyse tüm sivil memurların işten çıkarıldığı bildirildi. Ayrıca Afgan Yeniden Yerleştirme Koordinatörlüğü’nde (CARE) çalışan personel de kesintilerden etkilendi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çalışanların eşyalarını toplayarak binayı terk ettiği, meslektaşlarının onları alkışlayarak uğurladığı görüldü. Bakanlık binasının önünde ise bazı protestocular “Amerikan diplomatlarına teşekkürler” ve “Hepimiz daha iyisini hak ediyoruz” yazılı pankartlar taşıdı.

"KEYFİ İŞTEN ÇIKARMA DEĞİL"

Malezya’da açıklama yapan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Bu, insanları keyfi olarak işten çıkarmak değil. Bir büro kapatıldığında o pozisyonlara da ihtiyaç kalmaz” dedi.



Ancak Demokrat senatörler, yüzlerce sivil ve dış hizmet çalışanının işten çıkarılmasının “ulusal güvenliği zayıflatacağı” uyarısında bulundu. Senato Dış İlişkiler Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Hükümetin her vergi dolarını daha verimli kullanmak için hedefli reformlar yapılabilir. Ancak bu, öyle bir durum değil” ifadelerine yer verildi.



Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin federal iş gücünü küçültme planının önünü açan kararı kısa süre önce onaylamıştı. Bakanlık, bu yılın başında Kongre’ye gönderdiği bir mektupta, gönüllü ayrılıklar ve işten çıkarmalarla çalışan sayısını yüzde 18 azaltmayı planladığını bildirmişti.