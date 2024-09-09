ABD Dışişleri Bakanlığından Ayşenur Eygi Ezgi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Eygi Ezgi'nin ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak, "İsrail'in Batı Şeria'deki Amerikalı kadının ölümüne ilişkin soruşturmanın ardından bulgularını kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Ayşenur Eygi Ezgi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Eygi Ezgi'nin ölümüyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Eygi Ezgi'nin ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak. "'in Batı Şeria'deki Amerikalı kadının ölümüne ilişkin soruşturmanın ardından bulgularını kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'i sürecini en hızlı ve güçlü bir şekilde sonuçlandırması için teşvik ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

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