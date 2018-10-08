İlişkili Haberler Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü?

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD'nin Cemal Kaşıkçı iddialarıyla ilgili daha fazla bilgi talep ettiğini belirtti.



Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yazılarının yayımlandığı The Washington Post gazetesinde de konuyla ilgili ayrıntılar yer aldı.



Gazetede, cinayetin önceden planlanmış olduğu iddia edildi. Washington Post'un editörü Fred Hiatt, "İddialar doğruysa bu, canavarca ve akıl almaz bir eylem" dedi.



Amerikan Senatosu'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. ABD Senatosu Dışişleri Komitesi üyesi Chris Murphy Twıiter'dan şaşkınlığını dile getirdi.

Murphy, "İddialar doğruysa Suudi Arabistan'la ilişkilerimizde temel bir kopuşu gösterecek" diye yazdı.