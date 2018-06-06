ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruları yanıtladı.



Sözcü, "ABD ve Türkiye bu toplantılar sonucunda Menbiç'te istikrarın sağlanması ve (Menbiçlilerin) kendilerini yönetebilmeleri adına bir düzenlemeye vardı" dedi.



Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin Fırat nehrinin doğu yakasına geçeceğine dikkati çeken ABD'li sözcü Nauert, "Anlaşmada da yer aldığı üzere bunu yapacaklar" ifadesini kullandı.



Sözcü ayrıca, Menbiç konusunda atılacak adımlara vurgu yaparak, "Şartların sağlanması durumunda bir sonraki adıma geçilecek" diye konuştu.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ve ABD arasında konuya ilişkin görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'a bir ziyarette bulunarak, mevkidaşı Mike Pompeo'yla Menbiç konusunda görüşme gerçekleştirmişti.



Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Menbiç yol haritası"na ilişkin Çavuşoğlu, bu sürecin 3 aşamada ve aylar içinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığını söylemişti.



Mevlüt Çavuşoğlu, yol haritasının amacının Menbiç'in bütün terör örgütlerinden temizlenip, ilçede güvenlik ve istikrarın kalıcı bir şekilde sağlanması olduğunu ifade etmişti.

